EDITORIAL: Cultura por la vida en vías públicas

Hay quienes explican que la fatalidad en las vías públicas de Panamá es baja en proporción con el tamaño de nuestra población. Es decir, hemos de aceptar simplemente que mientras más crezcamos, veamos las estadísticas correspondientes en alza irreversible.

Teoría de corte tan malthusiano pasa por alto que la prevención puede ayudar, y mucho, a reducir este tipo de mortalidad. Y justamente por ser una sociedad en crecimiento, tal vez podamos desarrollar una cultura que nos lleve a la mayoría a morirnos de viejos y no chocados o atropellados en calles y carreteras.

Vías en mal estado; condiciones deplorables de los automotores; falta de pericia de quienes manejan; señales de tránsito inexistentes; ingesta irresponsable de licor son, entre otros, elementos conjugados para la tormenta perfecta que desemboca en siniestros como estos.

Los cuales, además de la pérdida de vidas humanas valiosas, acarrean la secuela del dolor de familiares y daños económicos cuantiosos. ¿Cuántos discuten que los factores causantes de accidentes no pueden no pueden ser corregidos para prevenir muertes y lesiones? El asunto, por supuesto, no es responsabilidad única de las autoridades.

La seguridad, en estos casos, comienza con nosotros al ponernos al volante. En resumen, la tarea es forjar una cultura por la vida.