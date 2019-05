Tejemeneje de 16 de mayo de 2019

La opinión de Edwin Cabrera

El director de noticias de Radio Panamá, Edwin Cabrera, dijo en tuiter que los cinco diputados independientes marcarán una diferencia en la Asamblea.

Sin embargo, advirtió que los problemas de ese órgano no son los privilegios, “lo son no fiscalizar, el no legislar y robarse la plata de los contratos”. Así o se escribe más claro.

La nueva facultad

Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá tendrán, este 21 de mayo, una marcha cívica. Presionan para que se licite rápidamente las nuevas instalaciones. Una empresa fue descalificada y otra está en la picota. La licitación demorará.

Jugando con la gente

Varios de los perdedores en las elecciones para diputados, que anunciaron impugnaciones, dicen que van a recoger donaciones de la gente en la calle como si los electores de sus circuitos estuvieran llenos de prosperidad y dinero para estarlo regalando. Sean serios señores.

El autogol del año

El alcalde saliente de Taboga podría enfrentar demandas de carácter penal por insistir en el alquiler de la isla Boná para instalar un puerto de trasiego de combustibles. Si el proyecto ya fue rechazado por las autoridades, insistir en ello es agitar innecesariamente las aguas. La opinión pública y los grupos ambientales están movilizándose.

El récord de ambos lados

El periodista Eduardo Lim Yueng dijo en tuiter que así como se le piden récord policivo a un empleado, se tiene que hacer lo mismo con las empresas para saber si pagan las cuotas de la CSS, los descuentos de los trabajadores, a los bancos y los fallos del Mitradel.

¿Los tienen o no los tienen?

El FAD, el partido de la izquierda, dice que ellos no desaparecieron, a pesar que el Tribunal Electoral advierte que sí. Según Saúl Méndez, ellos lograron el 2% de los votos nacionales. Sin embargo, las cifras que se han reportado indicarían que no sobrevivieron políticamente.

Los apagones en Bugaba, Chiriquí

En Bugaba se preguntan, ¿cuál es el papel de la ASEP que no pone orden con apagones diarios y fluctuaciones que afectan a comercios y a ciudadanos? Apuntan hacia Naturgy, el actual distribuidor de energía.

Las sesiones extraordinarias

¿Qué harán los diputados no reelectos si se convocan a sesiones extraordinarias? ¿Desafiarán a sus partidos o aprobarán todo lo que les envié el Órgano Ejecutivo? La decisión de convocar a sesiones extraordinarias se tomaría el próximo martes y la mayoría de los temas tienen que ver con ratificaciones que han dividido las opiniones.

Hacer las cosas bien

Héctor Carrasquilla retorna al municipio de San Miguelito, con los votos de un electorado que le da una oportunidad para hacer las cosas bien. El “Mello” Carrasquilla fue un exitoso y exigente representante de corregimiento y diputado. El metro cable, las aceras y la seguridad son una prioridad.