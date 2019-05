Tejemeneje de 15 de mayo de 2019

Lo que dijo Juan Carlos Tapia

“Al principio pensaban que Nito no tenía carácter y con el correr del tiempo ha demostrado, que para mandar no hay que alzar la voz y menos hacer alarde. Le está diciendo a Varela, públicamente, que no cometerá los mismos errores que él, especialmente en justicia, seguridad y finanzas”, dijo Juan Carlos Tapia en tuiter.

Un vandalismo inaceptable

La empresa Constructora Urbana dijo en tuiter que ha instalado casi 1,100 ojos de buey en los parques Centenario, Roosevelt y Sucre, en la ciudad de Colón, pero el 75% han sido vandalizados. Si los colonenses no cuidan las obras, de nada sirve la inversión.

Se está recuperando

El director general del Sinaproc, José Donderis se recupera de una cirugía a la cual se sometió el pasado 6 de mayo.

La operación, calificada como “de cuidado”, fue todo un éxito y Donderis está todavía en el hospital bajo observación, en el hospital de Punta Pacífica.

Para el 12 de julio

Una organización de educadores, la Unión, está llamando a una movilización para el 12 de julio. Tienen un listado de exigencias que datan de hace veinte a treinta años. Será la primera protesta de una organización del magisterio. La UNEP es dirigida por el antiguo secretario general de los maestros independientes, Luis López.

El recordario de Alfredo Juncá

El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, les recordó a todos los candidatos que tienen hasta el 20 de mayo para presentar su informe de ingresos y gastos. Les recordó que el Código Electoral establece multas por la entrega tardía o por haberse excedido en el gasto.

De ocho, siete son varelistas

El concolón panameñista es de tal magnitud que entre ellos mismos dicen que de ocho diputados electos, siete son “varelistas” o fueron bien respaldados por la facción del presidente Juan Carlos Varela. ¿Se irá Luis Ernesto Carles con la facción de José Isabel Blandón?

El anuncio de los independientes

Los diputados independientes anunciaron que serán “fracción parlamentaria” y dijeron que renunciarán a privilegios. Tendrán que andar en Metro y usar tarjetas de prepago. Dijeron que no practicarán el nepotismo.

Varelistas, blandoncistas y mireyistas

En el directorio nacional de hoy, del partido Panameñista, estarán presentes los miembros de al menos, cuatro facciones. Se cree que la junta directiva renunciará por la presión interna. La pelea estará en quiénes integrarán la junta directiva provisional y el comité de reestructuración de uno de los principales partidos políticos del país.

La urgente inspección de Valarini

Julio García Valarini, el actual director de la Caja del Seguro Social lucha contra varios monstruos en la entidad. Uno de los más graves es la actual deshumanización.

La gran mayoría de los pacientes que acuden al Complejo y también a otras instalaciones se quieren quedar el menor tiempo.