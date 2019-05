¿Dónde están las esperanzas de la gente?

En estos días me he dedicado a escuchar a la gente de la calle, al pueblo de carne y hueso que no pierde la esperanza en la eficacia de las instituciones públicas y la democracia.



La mayoría, que hoy reconoce a Laurentino Cortizo como el presidente electo del país, quiere prosperidad, generación de empleos, becas para los jóvenes, capacitación para quienes salieron del sistema escolar y niveles de prosperidad que eliminen las preocupaciones actuales, generen confianza y felicidad.



Los cambios deben traducirse en beneficios.

