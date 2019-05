Tejemeneje del 10 de mayo de 2019

La afirmación de Ebrahim

El abogado, analista político y comentarista, Ebrahim Asvat dijo en tuiter lo siguiente: “Hasta los gringos (Estados Unidos) y los presidentes del mundo reconocieron el triunfo de (Laurentino) NIto Cortizo, pero aquí uno de los candidatos sigue pataleando su derrota”.

¿Será conmigo ese comentario de Ebrahim Asvat?

Lo que no está terminado

El Metro de Panamá debería informar cuándo se terminarán los trabajos que están pendientes en varias estaciones de la Línea 2. Igualmente, los usuarios están esperando que les anuncien la tarifa unificada, y si aumentará el precio y la seguridad en las estaciones.

Un político con ética

Yassir Purcait, del PRD, pulseaba por una curul con Tito Rodríguez del MOLIRENA. La noche del miércoles reconoció el triunfo de su rival, en un reñido final. Otros no aceptan la derrota y anuncian impugnaciones y tratan a su opositor como tramposo. Hay que saber perder con gallardía.

Abren una investigación

Se abrió una investigación porque una empresa que opera en Panamá está ofreciendo “condones” reutilizables de silicona. Los anuncian en Instagram y dicen que los entregan en varias partes del país. El Ministerio de Salud ha lanzado una alerta porque no se conoce, en la comunidad científica que exista un preservativo de ese tipo.

La explicación de Juan Carlos

El periodista, empresario y analista, Juan Carlos Tapia explicó en tuiter: “En unas elecciones cerradas como las del domingo pasado, hay que entender que así como algunos festejan, otros se sienten frustrados, robados, molestos, y si usted invirtiera en esta situación, se sentiría igual.

Fue el más votado

En Bocas del Toro, Benicio Robinson fue el más votado con 16,178 votos, por eso fue reelecto como diputado en su circuito. El cociente era 28,322 pero nadie llegó a esa cifra. Se usó el medio cociente que era de 14,161 votos. El resto, de los que perdieron, ni se acercaron a la segunda cifra.

Lo que escribió Alessio Gronchi

El empresario de la radio, Alessio Gronchi escribió: Cambio Democrático perdió en el 2014 por 143 mil votos y se pasaron alegando fraude. ¿De verdad esperaban que habiendo perdido por 46 mil, este año, reconocerían la derrota aceptando la victoria del contrario como limpia?

Escándalo para investigar

Eso de “dirigentes estudiantiles” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en planillas de diputados oficialistas, que dicen que no iban a trabajar es para ser investigado. Algunos tenían asignaciones mensuales que no se gana un abogado graduado, con idoneidad y experiencia. La ética debe llegar a esas organizaciones.

El mensaje de Elizabeth

La periodista de TVN-2 Y CNN, Elizabeth González, dijo en tuiter: “Creo que en estos días tengo el nacionalismo en su máximo punto. Me siento orgullosa de informar que en mi país las elecciones son en paz y transparentes. Por eso no me agrada que sin pruebas, y quizás sin darse cuenta, algunos con sus quejas manchen el proceso”.