Tejemeneje del 9 de mayo de 2019

¿Se retirará de la política?

En un artículo publicado en El Panamá América, el expresidente Ricardo Martinelli reveló desde El Renacer que no descarta alejarse de la política para recomponer su vida familiar, negocios, prestigio y nombre que aseguró, “fue mancillado por el sádico que arruinó a Panamá; por tanto, trataré de quedarme como referente”.

Victorias perdidas

El expresidente Ricardo Martinelli escribió, desde El Renacer, el artículo “victorias perdidas” el cual se publicó ayer en El Panamá América. No descartó alejarse de la política activa para reconstruir su vida personal, sus negocios y recuperar su prestigio y su nombre.

Victoria perdidas II

“Que feliz me siento de ver que casi todos los que me traicionaron perdieron sus curules, no solo por los abusos que cometieron, esto lo pagó el partido muy caro. La traición se paga en las urnas. Muchos de los que no salieron quedarán procesados”, advirtió Martinelli.

Volverán a inscribir el FAD

Los líderes del Frente Amplio por la Democracia (FAD) confirmaron que si desaparecen legalmente, volverán a inscribir a esta organización política. El FAD competiría, entonces, en su tercera elección general la cual se realizará el primer domingo de mayo de 2024. Los dirigentes del FAD están evaluando los resultados de su oferta electoral.

Katleen Levy dice adiós tras derrota

La diputada panameñista Katleen Levy García dijo adiós a la Asamblea Nacional. La arrogancia y su alejamiento del circuito que la eligió, hace cinco años, le pasaron factura. En Instagram, reconoció su fracaso en el intento de continuar en la Asamblea y lograr el control del corregimiento.

Las reglas de la democracia

Si el diputado Benicio Robinson ganó la reelección con votos y fue el más votado, los que perdieron no pueden recurrir a la presión, cierre de calles o disturbios para desconocer la voluntad popular. Si el perdedor no reconoce su derrota y quiere imponer un resultado, es un delito.

Emociones y agresiones

Un grupo que está vinculado a un candidato a independiente por la alcaldía de Colón le faltó el respeto a la periodista Delfia Cortez y varios son señalados y acusados de vandalizar el auto de un asesor de otro candidato.

Están recogiendo los muleles

En la Asamblea Nacional están, desde ahora, limpiando las oficinas de los diputados que no fueron reelectos. Lo criticable es que los funcionarios que trabajan con esos diputados no estén cumpliendo con sus horas de trabajo o no asistan. Si son empleados pagados por la Asamblea Nacional deben estar en sus puestos hasta el final.

Lo que no se entiende

El abogado, politólogo, empresario y analista político, Ebrahim Asvat, al explicar la forma en que se eligen a los diputados dijo en tuiter que: “mucha gente no entiende lo del cociente, medio cociente y residuo y hacen todo tipo de descalificaciones. Lo que no se entiende se cuestiona”.... Falta mucha docencia sobre eso.