Tejemeneje del 6 de febrero de 2019

¿Quién le pone el cascabel?

Bocas del Toro, en particular Isla Colón o Isla Bocas, atrae miles de turistas durante todo el año. Que tengan problemas con el abastecimiento del agua potable no es aceptable. El turismo no solo necesita promoción o buenos hoteles, sino también servicios públicos eficientes.



Cuando se opina sin revisar

El Dr. Daniel Pichel aseguró, en tuiter, que la esposa de Gabriel Carrizo, el candidato a vicepresidente por el PRD y el MOLIRENA, usó en el carnaval una gorra de un candidato por la libre postulación. Respetuosamente le contestaron que era la gorra de los “Longhorns” de Texas University. Al menos una disculpa y el retiró del comentario, que generó otros y no muy educados, es lo que corresponde.





Quiere ser alcalde

El periodista veragüense Víctor Eliseo Rodríguez también se fue a la política. Es candidato a alcalde por Santiago de Veraguas por el oficialista partido Panameñista. Eliseo fue corresponsal de varios diarios capitalinos y periodista de la radio en Santiago.

“Estoy lista”

Thays Noriega es diplomática, abogada y domina varios idiomas. Es la candidata a representante de corregimiento por el PRD en el corregimiento de Bella Vista. Su campaña es casa por casa y barrio por barrio.





Muerte en El Manguito

En el popular Manguito, en Coclé, falleció una persona en medio del Carnaval. La periodista Castalia Pascual, oriunda de Penonomé y periodista de TVN-2, lamentó que no hubiese presencia de los primeros auxilios ni de la Cruz Roja por diferencias “monetarias” con la Junta del Carnaval.





Excelente trabajo

La Fuerza de Tarea Conjunta, que opera con disciplina desde hace veinte años, dio muestras de organización y eficiencia. Le dieron seguridad y tranquilidad a miles de panameños, durante las fiestas del Carnaval, en todo el país.

¿Cómo se fugan?

Si tres criminales se fugan de una cárcel de alta seguridad es porque hay complicidad interna y externa. No es la primera vez que ocurre y da la impresión que las cárceles panameñas son una coladera y nadie tiene el control.



Pronta recuperación

La periodista Julia Elena Alvear se recupera de una dolencia de salud. Una intoxicación por alimentos obligó a hospitalizar a la popular comunicadora social panameña.