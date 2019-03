Una verdadera solución para Venezuela

No termino de comprender la posición de algunos países frente a la situación en Venezuela. Han reconocido al autoproclamado presidente interino del país suramericano, Juan Guaidó y dicen que quieren la salida de Nicolás Maduro del gobierno. Además, exigen la pronta realización de elecciones.

Sin embargo, no quieren apoyar presiones ni uso de la fuerza militar. ¿No han comprendido que con Maduro no lograrán nada dialogando? Él ya demostró que si no es a la fuerza, nadie lo saca de ahí. Reaccionen y ayudemos a ese pueblo.

Ciara Morris

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21