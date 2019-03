Tejemeneje del 1 de marzo de 2019

Este país está al revés

Algo no está bien en este país. Que se escuche a dirigentes de gremios de padres, educadores y etc, etc, etc hablando de paro, antes de comenzar las clases es inaceptable porque a quien están afectando es a los estudiantes y no a ellos.



La mayoría de los argumentos no son una justificación para hacer huelgas o paros.

Dos embajadores dinámicos

Los embajadores europeos del Reino Unido (Inglaterra) y del Reino de los Países Bajos (Holanda), Damion Potter y Dirk Janssen se destacan por ser dos de los diplomáticos más dinámicos y activos que hay en Panamá. Con sus actuaciones, declaraciones y en la redes sociales.

Después del Carnaval

El próximo viernes, 8 de marzo, el movimiento de jubilados y pensionados que le está causando un dolor de muela y otro de cabeza a las autoridades, protestarán desde las tres de la tarde por los alrededores de la Asamblea Nacional. Prepárense para un tremendo tranque.

La opinión de Ernesto

El abogado constitucionalista y analista político, Ernesto Cedeño, aseguró en su cuenta Twitter (@ernestocedeno) que “generalmente, el candidato o partido político que va a arriba en una encuesta, cree en ella. Los de abajo no le dan crédito”. Lo dijo al comentar los resultados de las últimas encuestas de opinión que se han conocido.

Parece como molesta, ¿será?

Como la nomenclatura de San Francisco recibió palo cerrado por falta de comunicación, Raisa Banfield, preguntó: “Que alguien me diga la dirección del Colegio Javier. O mejor, del Casco Viejo, cómo llego a las esclusas de Miraflores? O en que calle queda el IPA”. Defendió los cambios.

Chelo fija su posición

El candidato a alcalde suplente por Cambio Democrático (CD), en la capital, el diputado Sergio Gálvez, advirtió que no participará en ningún debate al que sea invitado. Gálvez es el suplente del expresidente Ricardo Martinelli. Se supo que hará una campaña de casa en casa desde el lunes.

La afirmación de Willie Cochez

El exdiputado y exdiplomático, Guillermo Cochez (Willy) manifestó que 20 generales han desertado del ejército de Venezuela. “A Maduro lo están dejando solo con los cubanos”, advirtió Cochez en Twitter.

Una afirmación acertada

El periodista Rubén Darío Murgas (@RubenMurgas) dijo en Twitter que: “La libertad de expresión empieza cuando pierdes el miedo a expresar con respeto tu opinión. Qué aburrido sería el mundo si todos pensáramos igual”. Murgas es periodista, relacionista público, exdirector de diarios y analista en Infoanálisis en Omega Stereo.

Dicen que denuncia no es correcta

Según Luis Eduardo Camacho, cuando le van a realizar una revisión a la celda actual, del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, en El Renacer, se debe contar con una autorización del Tribunal Electoral. Del propio Tribunal dijeron que eso es falso porque ellos no dirigen el Sistema Penitenciario.