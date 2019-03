El Carnaval: Para tomárselo en serio

No es cierto que lo único que los panameños nos tomamos en serio son los carnavales; pero estamos cerca de eso.



Como los tiempos cambian, por qué no iban a hacerlo los carnavales. Tiempos hubo en que estas fechas entre nosotros eran compartidas como algo familiar; oportunidad para reavivar, con sello si se quiere bucólico, las costumbres del país y mostrarnos como una sociedad solidaría hasta en el desborde la alegría. Pero en esto la modernidad también marcó lo suyo y el jolgorio por él mismo -mientras más estridente, mejor- desdibujó lo que algún día representó el carnaval para el país. No por ello hay que dejar de llamar a la sensatez para, como también decimos en buen panameño, llevar la fiesta en Paz.



No permitir que el alcohol dañe lo que no tiene que dejar de ser una celebración sin desenlaces para lamentar. Cuidar la vida propia y la de los que se quiere. No desafiar la muerte, que usualmente es la que gana, con altas velocidades en las carreteras. Convencernos, en fin, de que Panamá no puede darse el lujo de perder vidas valiosas por causas absurdas. Si así vivimos estos días, tendremos un feliz regreso a casa.