Los Carnavales, “the awful truth”

Ni bien inicia el Carnaval y ya el registro de personas conduciendo bajo los efectos del alcohol alcanza cifras preocupantes.

La fuerza pública hace lo que puede y las campañas de prevención al parecer no son lo suficientemente sugestivas. Y mientras la actitud sea, "no manejes tomado porque te pueden quitar la licencia", en vez de "no manejes tomado porque puedes causar una tragedia", la factura que entregarán los Carnavales a su término seguirá siendo alta.



Prudencia, señores, es solo una semana más en el calendario.

mario lara

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam.

Twitter: @mlarapty

Instagram: mariolarapma