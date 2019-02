Tejemeneje del 26 de febrero de 2019

La pregunta de Ebrahim Asvat

El abogado, exdirector de la Policía Nacional, exsecretario de Metas, analista político y comentarista, Ebrahim Asvat, se preguntó en tuiter sobre los beneficios de los tratados de libre comercio que ha firmado Panamá. Dijo que se nos vendieron porque iban a lograr una bonanza económica. El agro y la manufactura se afectaron.

Cumple treinta y cuatro años

El Panorama Católico el semanario informativo de la iglesia católica está de fiesta. Cumple treinta y cuatro años de publicaciones a favor de la fe y el catolicismo en Panamá. Un equipo de profesionales dirige con eficiencia este proyecto informativo de la iglesia católica.

La pregunta de Luis E. Camacho

El vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho, dijo que el Tribunal Electoral validó la residencia del expresidente Ricardo Martinelli en San Francisco. Camacho se preguntó, en tuiter, ¿qué espera el juzgado para rechazar las impugnaciones? ¿Guat?

Violación abierta de la veda

La división de medios digitales y redes sociales del Tribunal Electoral ha tenido mucho trabajo estas semanas. La veda electoral es violada todos los días por varios partidos políticos, candidatos, sitios webs y cuentas en redes sociales. Los ciudadanos y las organizaciones jurídicas tienen que aprender que la actual ley electoral es muy rígida en eso.

El comentario de Eduardo L. Yueng

El periodista Eduardo Lim Yueng, al opinar sobre los panameños que tenían una bandera nacional en un acto de Nicolás Maduro escribió que: “La bandera panameña es de todos los panameños. Que no me haga feliz lo que hagan algunos con ella, no les quita su derecho”.

La denuncia de Hermel

El tuitero Hermel Rodríguez Cuam dijo que para el “call center” del panameñismo “si eres PRD eres igual a Wever; si eres CD eres igual a Guardia Jaén; pero si eres Blandón, ahh noo, él es muy diferente a Varela. No tienen nada que ver... casi ni se conocen. Creen que se las saben todas”.

Una ratificación muy correcta

Delia Arosemena de Medina fue ratificada, por la Asamblea Nacional como directora titular del IFARHU. Arosemena, como directora encargada de la entidad se manejando sin inclinaciones políticas o de tipo partidistas.

Presentará a su suplente

El abogado y activista social, Víctor Martínez, presentará hoy a su suplente para diputado el el circuito 8-7. Martínez es candidato por el partido MOLIRENA que lidera el diputado Francisco Alemán.

Se conoció que Martínez presentará a una profesional panameña, cuyos logros son admirables. La disputa en el 8-7 será intensa.

Chello cedió, pero...

El popular diputado de Cambio Democrático (CD) y presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio Gálvez, cedió y convocará a la comisión de credenciales para examinar la ratificación de dos magistrados para la Corte Suprema, después de los carnavales. Empero, Gálvez dijo que votará en contra.