Tejemeneje del 25 de febrero de 2019

La policía en Chiriquí anda activada poniendo en jaque a los delincuentes y la jueza de menores de David ya multó a varias discotecas por permitir el ingreso de menores de edad. Los locales tipo discotecas, que se instalan en la Feria de San José de David están advertidos y habrá operativos durante los días del carnaval chiricano.









La bandera en Venezuela

El estudiante y funcionario de la Universidad de Panamá, Jorge González, confirmó que él y otros panameños estuvieron en Caracas, Venezuela en un acto político de Nicolás Maduro. González se identificó como miembro de la izquierda y varios comités locales.









Con todo respeto alcalde

Cada vez que los comerciantes de Vía Argentina denuncian y hacen públicos los perjuicios que han tenido por la revitalización, el alcalde José Blandón dice que son “ataques políticos”.

Los negocios han sido afectados, han perdido dinero y despedido empleados. ¿Los indemnizarán?







El despelote de algunos restaurantes

Un gran número de restaurantes que usan la aplicación Apettito 24, para servir comidas a domicilio, tienen un despelote en sus locales. Son invadidos por los motoristas, muchos sudados o con ropa sucia, en la misma zona donde despachan a los clientes. Se les ve sentados en las mesas de los clientes. Un servicio no debe afectar a ninguno.







En la puerta de una intervención

La tozudez del régimen de Nicolás Maduro coloca a esta nación al borde de un conflicto con Colombia y Brasil. Igualmente, pone a este país suramericano ante una intervención militar aprobada por organismos internacionales. La represión aumenta el riesgo de una confrontación bélica.







Dicen eso en Chiriquí

En David, Chiriquí, dicen que una notaria fue anunciada como suplente de un candidato a diputado. Si eso es cierto, hay que preguntarle al Tribunal Electoral si todavía es funcionaria o ya renunció al cargo. ¿Es o no un puesto público el cargo de notario? Una buena pregunta.







El CUCO arranca y recoge firmas

El grupo CUCO ya comenzó a recoger firmas para que se convoque a una Constituyente. Se necesitan no menos de 500,00 firmas para que el Tribunal Electoral convoque a este importante proceso.







Alerta por el sarampión

Costa Rica no tiene casos importados de sarampión desde 2014 y en Puntarenas no se presentan casos locales desde 2006. Hay una alerta en Panamá por los tres casos de sarampión en tres franceses que llegaron a Costa Rica desde Francia. Una persona enferma puede contagiar hasta otras quince. Es infecciosa y también contagiosa.







Ricky les dice mentirosos

El actual representante del corregimiento de Bella Vista dijo que es un “grupo minúsculo” el que protesta en Vía Argentina. Aseguró que no le han probado que 53 negocios han cerrado. Dijo que han trabajado con la mayoría de los restaurantes de la zona, que “están de acuerdo” con los trabajos de revitalización.