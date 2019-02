El hombre de los 256 años

“Mantenga un corazón tranquilo, siéntese como una tortuga, camine como una paloma y duerma como un perro”. He aquí el secreto de una larga vida para Li Ching Yuen, que murió a los 197 años, tal como reportó The Times en una reseña de 1933. Pero la historia no queda allí.

Este hombre pudo haber llegado a los 256 años. Según el medio, Wu Chung-chieh, profesor de la Universidad de Chengdu, descubrió unos registros del gobierno chino imperial de 1827 felicitando a Li Ching Yuen en sus 150 años. El cálculo restante es asombroso.

