Tejemeneje del 4 de febrero del 2019

El movimiento de los jubilados, el 621, se dividió. Uno quiere todo y nada. Otro se reunirá el 6 de febrero, en la Plaza de la Asamblea Nacional y el 7 de febrero, con representantes del Ejecutivo. Están dispuestos a aceptar un pago escalonado que incluya un acuerdo con los candidatos a la presidencia para garantizar los años futuros.









La guerra va a las redes

La actual dirigencia del Colegio Nacional de Abogados (CNA) llevó sus diferencias y la lucha de poder a las redes sociales. Las facciones se acusan mutuamente, de adoptar decisiones inconsultas y favoritismo a favor de algunos aspirantes a la próxima presidencia. ¿Guat?







Celos, malditos celos

La cosa está tan agria en el Colegio de Abogados que no gustó mucho que el abogado y experimentado diplomático veragüense, Roberto Ruiz Díaz, se juramentara como miembro de este gremio el 31 de enero y ya esté en la TV, hablando a nombre del Colegio. ¿Y los veteranos?





Los cheques sin fondos

Desde David mandan a decir que un excandidato en las elecciones internas de un partido oficialista, que no es el partido Popular, dejó varias deudas y que no parece dispuesto a cancelar porque no fue electo. Lo más grave, según los denunciantes, es que las colas que dejó colgando fueron con sendos cheques sin fondos y eso es un delito.





La caza y el control de los gallinazos

Por razones muy desconocidas, Aeronáutica Civil suspendió el programa “Caza y Control” para eliminar de forma controlada los gallotes (gallinazos o nonecos) que afectan la aviación. El plan se aplicaba desde hace 10 o 15 años por el exdirector de esta institución, Eustacio Fábrega.





Vigilia en la Corte Suprema

El vocero Luis Eduardo Camacho, autoproclamado como “el amigo fiel”, dijo que desde las ocho de la mañana de hoy, estarán en la Corte Suprema para respaldar al expresidente Ricardo Martinelli.

Quieren que hoy le concedan una medida cautelar de libertad bajo fianza. Será en el SPA.





Estremecimiento para el Sinaproc

José Donderis tiene que sacar el rejo y pedir a las entidades que tengan vela que actúen con energía. La muerte de un niño de nueve años en un parque mecánico se suma a otras. La negligencia es también criminal.







Un chisme boqueteño

Desde Boquete mandan a decir que la diputada Atenas Athanasiadis podría correr en las filas del partido Alianza de José Muñoz. En Boquete no hubo elecciones primarias y el cargo se reservó, en el PRD, para una alianza electoral por lo que no hay impedimentos legales para que Athanasiadis corra por otro partido político el próximo 5 de mayo.





La tesis y la práctica profesional

La Universidad de Panamá eliminó la tesis o investigación para graduarse y la llamada práctica profesional se ha vuelto todo un relajo. Sin acuerdos con las empresas y supervisión, los estudiantes no se someten a un periodo supervisado de práctica profesional y de investigar sabe más Lola que ellos.