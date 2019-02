Tejemeneje del 1 de febrero de 2019

Hoy será inaugurado en David, Chiriquí, el parque solar Ikakos del grupo Interenergy. El evento está programado para iniciar a las 10:30 de la mañana y se espera que además, de las autoridades panameñas, participe el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Es el parque solar más grande del país y de Centroamérica.









El pobre reporte de Aeronáutica

Una de instituciones cuyas comunicaciones son muy pobres y casi inexistentes son las de Aeronáutica Civil. Ayer, con el incidente del vuelo de COPA, lo único que produjeron fue un tuit. Ni siquiera difundieron un comunicado o detalles, como es su obligación.







La silla gana seguidores

El virtual nombramiento del vicepresidente por parte de la mayoría de los candidatos presidenciales comienza a ganar espacio en el patio limoso de las apuestas y los chismes. El último nombre fue el del diputado del PRD, Quibián Panay como el vicepresidente de Nito Cortizo.







Lo llamaron de la Fiscalía Electoral

Al sempiterno dirigente de la Universidad de Panamá, Eloy De León, le entregaron ayer una citación de la Fiscalía Electoral, de acuerdo a la propia versión que él mismo dio. Lo investigan por recoger supuestas firmas falsas a favor de Miguel Antonio Bernal (MAB). De León dice que tiene cientos de testigos y pruebas porque se trata de un infundio.







Esos congos no se alborotan

La iniciativa legislativa para promover descuentos de hasta el 75%, en las cuentas de los jubilados, suena bonita pero es irrealista. Antes de proponer esos documentos se debe producir un amplio debate para evitar que lo bueno termine con alzas en los productos contemplados.







En un Foro de Energía

En un reciente Foro de Energía, el que aportó la nota discordante fue el director de ETESA, Gilberto Ferrari Predreschi. Para la mayoría de los participantes, el funcionario se expresó de manera arrogante y fue pedante en sus afirmaciones sobre el futuro del sector eléctrico.







Buscando un vice para la comuna

Los bochinchosos del patio dicen que el que no tiene todavía suplente para la alcaldía es “Beby”, que le ofreció el cargo Raisa quien habría dicho que de segunda ya no va. Entre los panameñistas dicen que busca.







¿Quién es el ministro de Comercio?

Desde hace un mes, el ministro de Comercio e Industrias es Néstor González. Sin embargo, cuando abres el sitio digital de la Presidencia todavía aparece Augusto Arosemena Moreno y su foto. En la página del ministerio, lo primero que recibe al usuario o lector es una foto del exministro Arosemena en China. ¿Quiénes andarán dormidos?





Tienen su propia propuesta

Uno de los líderes del movimiento por la Constituyente, el ingeniero Cristóbal Silva, presentó ayer un anteproyecto de ley (a través de una iniciativa ciudadana) para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Para Silva, la ley elaborada por el Ejecutivo es un todo un “mamotreto”.