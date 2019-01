Tejemeneje del 31 de enero de 2019

La advertencia de Alfredo Juncá

El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, dijo, esta semana, en tuiter: “a los que tengan publicidad contraria al Decreto 31, promocionando disimuladamente candidatos, durante la veda electoral, les solicito que la retiren inmediatamente. El @tepanama hará cumplir la Ley”. El mensaje no puede ser más claro.

Los dos debates

La aprobación o rechazo de la quinta papeleta y el nombramiento de dos magistrados para la Corte Suprema están en la agenda de las próximas semanas, en la Asamblea. Las conversaciones, contactos y muñequeos aumentan cada semana. ¿Guat?

¿Secuestraron a tres indígenas?

El ministro Carlos Rubio no ha dicho pío, tras la denuncia de la dirigencia emberá sobre un presunto secuestro de dos hijas de un cacique y una mujer adulta por parte de colonos. Excepto por el relato indígena, de esta situación se maneja poca información y nada es oficial.

¿Se fue del país o se escondió?

Del que no se sabe nada es de Mario Etchelecu. El exministro de la vivienda y excandidato presidencial en las primarias del oficialista partido Panameñista, perdió la contienda interna y se hizo ver un par de días. A partir de ese momento, Etchelecu se desapareció y nadie sabe si está fuera del país o todavía se recupera de los resultados.

Del que se sabe muy poco

Desde que lo nombraron como bateador emergente, en el ministerio de Educación, su titular ha sido extremadamente discreto ( no tan anónimo como el defensor del pueblo, pero casi lo alcanza). El año escolar a la puerta de la esquina y el ministro no informa y no da seña alguna.

El plan “B” es el plan “A”

En círculos oficialistas se aseguró que el “plan A” es impugnar o invalidar las candidaturas del expresidente Ricardo Martinelli a diputado por el circuito 8-8 y para alcalde en la capital.

Aunque está detenido, el exmandatario no ha sido juzgado ni tampoco condenado.

Hablando de los extesoreros

Otro Disappeared in action es el famosos exdirector de Tocumen, y también extesorero del panameñismo, Carlos Dubois.

Desde que ganó la candidatura a diputado en el circuito 8-8, es como dicen “pecho en tierra”.

¿Quién les hala las orejas?

En el aeropuerto de Tocumen hay un enorme letrero de la empresa Duty Free de Las Américas que habla de la provincia de Guna Yala. A menos que nos habremos enterado, el que aprobó la publicidad de esta empresa no sabe contar o conoce poco de geografía. Todo ocurre en las narices de la propia dirección del aeropuerto de Tocumen.

La vigilia de Camacho

El vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho, está convocando para el lunes, 4 de febrero, a una vigilia “solidaria” a favor del exmandatario, quien está detenido provisionalmente en El Renacer. Ese día se analiza si le conceden una fianza de excarcelación, en la Corte Suprema.