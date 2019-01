Tejemeneje del 28 de enero del 2019

Un trabajo impecable

Gran parte de las transmisiones locales e internacionales de los principales eventos de la JMJ y del Papa, en Panamá, tuvieron como soporte la estructura organizativa e ingieneril de la televisión pública. SERTV, bajo la dirección general del experimentado periodista Leonardo Pacífico Alvarado (Leo Alvarado). Se demostró la calidad del profesional panameño.







No hay cardioaspirina

Un grupo de asegurados insisten que en las farmacias de la Caja del Seguro Social no hay cardioaspirina y desde hace varios meses. ¿Por qué el responsable de los abastecimiento no informa a los pacientes, ¿cuáles son los medicamentos que están agotados en la CSS?





La guerra es a muerte

La lucha de poder que se ha desatado en el Colegio Nacional de Abogados ya no se puede esconder. Por ahora, están usando el Whatsapp y el tuiter para mostrar sus diferencias, descontentos y reclamos. Nadie perece dispuesto a llamar a la calma porque es dame y te doy.





Volver a la realidad

La JMJ y el visita del Papa Francisco le dieron al país mucha fe y espiritualidad. Sin embargo, volvemos a la realidad: se conocerán otros vicepresidentes, Marco Ameglio prepara una ofensiva, los jubilados regresarán a las calles y volverán los ya conocidos tranques vehiculares.







La tapa del coco es tapa del coco

En Panamá, hay grupos que defiende al régimen de Nicolás Maduro y acusan a quienes piden democracia y amplio respeto a las diferencias políticas, como unos intolerantes, antidemocráticos y fascistas. La crisis económica, la represión y diáspora venezolana, para ellos, no existen.





Las cuentas claras

Una verdad de a puño es que el director de la Caja del Seguro Social (CSS), no podrá abastecer los laboratorios y farmacias, como debe ser, si los empresarios que ofrecen sus productos no entierras las hachas. Algunos proveedores quieren ganar todas las licitaciones y cuando pierden, perjudican a miles de asegurados, que no tienen la culpa.





En el periódico el Mundo

En el periódico español, El Mundo, publicaron una historia donde hablan de un abogado que dicen es panameño y lo vinculan a supuestas actividades no muy santas. Lo que circuló en las redes es para estar preocupado.







A otra cosa

Los hermanos Sammy y Sandra Sandoval están en el corazón de los panameños. Son exitosos, humildes y trabajadores. Tienen suficiente historia y seguidores para distraerse en polémicas estériles. Lo que pasó, pasó. Ahora, a nuevas canciones, a mejorar las presentaciones y echar para adelante, que el cariño se lo ganaron y no tiene precio.





Panameña gana Got Talent en Israel

El fin de semana se conoció que Yael Danon ganó el concurso Got Talent en Israel. La intérprete logró la ovación del público que asistió a la final, tras escuchar su intepretación de Wonderwall con el grupo Oasis.

La cantante panameña, tiene 13 años y fue un jurado quien calificó las participaciones.