Esos cupones durante la JMJ

Tras visitar un ‘foodtruck’ durante la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, quedé con una gran interrogante.

¿Cómo funcionaban los cupones de los peregrinos? Pensé que era como un canje que yo te doy el cupón y tu me das la comida y si me paso del valor del cupón, debo pagar la diferencia, ¿no? Bueno, en ese ‘foodtruck’ le estaban cobrando $4 a los peregrinos por un combo de hamburguesa con papas y bebida, y además, le pedían un cupón. ¿Eso es cobrarle doble, no? o ¿esos cupones no tenían valor?





Ciara Morris

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21