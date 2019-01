Necesitamos planes para evitar el caos

Poco a poco la ciudad empieza a organizarse para la semana de la JMJ, pero hacen falta planes para que no se forme el caos en el Metro cuando deja de funcionar, las máquinas de recarga no agarran el dinero o los cajeros no tienen efectivo.



Así como se toman las precauciones para el tránsito, deberían, desde ya, pensar en esos pequeños detalles, o en disponer un personal que ayude a la gente, o la reprenda si hacen algo indebido.



Serán días complicados, en los que reinará el juega vivo y más de uno se aprovechará de eso.

Lineth Rodríguez

