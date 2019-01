Caer en fogueo no es para preocuparse...¿ o no?

La derrota 2-1 de la selección mayor de Panamá (plagada de jugadores de la LPF) ante el Costa del Este, en Cerro Azul, en el denominado “fogueo” serio de cara al amistoso ante EE.UU., el 27 de enero, en tierras norteamericanas, supondría una alerta para el equipo de Gary Stempel.

No quiero alarmar, pero si un equipo supuestamente con lo mejor de lo mejor de los futbolistas del patio y que no logren vencer a jugadores de club debe preocuparnos. No quiero ser pesimistas, pero si se sigue en ese rumbo vamos a EE.UU. para ganar “samarra” goleada.

ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr