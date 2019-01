World Record Egg, la nueva viralización

Las redes sociales trajeron consigo un nuevo escenario: los negocios, el impacto social, la visibilidad de la realidad y además, la estupidez.



Se conoce de tragedias, violación a los derechos humanos, permite enfrentar las censuras de los regímenes dictatoriales, pero también es una gran incubadora de mentiras, campañas sucias o de descrédito y mucha superficialidad.



Egg Gand, conocida como “official world record holders of the most liked picture on instagram”, creada para superar el número de “likes” en la red, es ejemplo de esa realidad.

JAMES APARICIO

