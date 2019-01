Artilugios contra el crimen

La creación de una nueva fuerza de ataque contra el crimen no entusiasma sino al propio grupo policial que lo integra. No es que el anuncio de la Fuerza de Tarea Colón no sea importante, si no que el gobierno ha gastado tanto la expectativa de vender nuevas ofensivas para atacar la criminalidad, sin que estas hayan devuelto resultados satisfactorios a la población.

Tampoco debe por ello desmotivarse el policía honesto, pues su ética profesional seguirá siendo más importante que las políticas que cambian de coordenadas cada cinco años.