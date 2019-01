Demos la oportunidad a que jueguen

Los deportes poco convencionales merecen la misma atención que tienen los tradicionales (fútbol, béisbol, voleibol o baloncesto).

Algunos dirán que ¿para qué invertir en esos deportes?, si los resultados no acompañan los dineros entregados. Y de eso se trata.

Si no hubiéramos invertido en el fútbol, lo que se invirtió (no hablo de solo dinero, sino de toda la maquinaria publicitaria montada) no hubiéramos ido al Mundial de Rusia. Sabemos que el deporte cuesta y mucho, pero vale la pena, nuestros atletas se lo merecen y merecen la oportunidad de jugar.

ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr