Fracasos escolares: ¿dónde está la culpa?

El número de fracasos escolares, en los colegios públicos y privados aumenta por razones muy específicas.



Los muchachos son menos apegados a los estudios, la falta de una jornada extendida tiene un peso específico en la deficiente formación de nuestros estudiantes, así como de planes formativos modernos y la ausencia de los padres en el seguimiento de los estudios de sus hijos.



Esto no cambiará si no se produce una alianza de compromisos con la “comunidad educativa”, porque la educación no es solo buenos maestros y escuelas.

