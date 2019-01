Un nuevo calendario no significa cambios

La elasticidad financiera de muchos ha llegado a su límite y algunos consideran que el 2019 no puede ser peor. Desafortunadamente no hay garantías de que la economía familiar mejore en los próximos meses. No faltará el político mesiánico que para captar votos se autoproclamará como el único capaz de devolverle al ciudadano el poder adquisitivo.

¡Cuidado! Por el momento, permitámonos que junto a la entrada de un nuevo año llegue también un autoexamen, del cual podamos extraer ideas para ser más competitivos en este mercado.

