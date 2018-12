Tejemeneje de 27 de diciembre de 2018

¿Por qué renunció Mimito?

José Domingo Arias (Mimito) se bajó como se dice en el lenguaje hípico, antes de iniciar la carrera. Su ímpetu no tenía muchos números buenos en las encuestas. Sin embargo, se rumora que el viernes se reunirán por separado, los Directorios Nacionales de CD y Alianza, para examinar si van juntos en la presidencial.

Hay que darles un pañuelo

Hay precandidatos a la presidencia por la libre postulación que en vez de hablar de sus planes, en caso de ser postulados como candidatos, se la pasan descalificando a los demás y criticando todo. El país quiere saber cómo van a gobernar y con quiénes van a dirigir el Estado.

Mientras Chello no convoque

En la Asamblea Nacional aseguraron que mientras el diputado Sergio Gálvez (Chello) no convoque a la Comisión de Credenciales, que él preside, el caso de los dos magistrados de la Corte no será tratado. Aseguran que “Chello” tiene la llave del candado y no la prestará.

El escándalo en Vía Israel

Los vecinos de Vía Israel están protestando desde el fin de semana porque dicen que hubo un concierto en los antiguos terrenos del IJA, a pesar de ser un área residencial. Ninguna autoridad se hace responsable y las preguntan van dirigidas al alcalde capitalino y al representante de corregimiento. La música era casi infernal.

Conversaciones intensas

El presidente del partido MOLIRENA, Francisco Alemán (Pancho) reveló que las conversaciones con el opositor PRD continuarán todos estos días. Se analizan acuerdos, entre ambos partidos políticos, en algunos circuitos electorales, alcaldías y en diputaciones.

La opinión de Ebrahim Asvat

El abogado, empresario y comentarista, Ebrahim Asvat dijo en Twitter que en la Gaceta Oficial 28682 están los detalles de la venta de bonos de Tocumen S.A. a la Caja del Seguro Social. ¿Le van a clavar al Seguro Social los bonos de Tocumen S.A.”, aseguró. ¿Y la directiva?

Fernando metió la pata y ...

Fernando Carrillo, el actor venezolano de telenovelas metió la pata. Insinuó en un vídeo que una exreina de belleza movió sus influencias en Migración para que pudiera estar aquí. Luego se armó el zaperoco y las “aclaraciones”.

¿Apología del delito?

Los cantantes de reggae de Panamá deben tener una juguetería que los suple de las armas que aparecen en los vídeos que graban. Japanese dijo que mostró un arma de “pelex” que le dio un niño, pero la que agitó tenía cargadores para la sospecha. Ellos saben lo que es apología del delito y conocen muy bien la ley. ¿Por qué lo hacen?

Serán pagados en Amador

Una empresa administrará los estacionamientos en Brisas de Amador y así será con muchas zonas de este sector. Ya en el pasado hubo protestas por el cobro y se suspendieron. En una nota de prensa oficial dicen que será un “control” de los estacionamientos, pero no explican cómo funcionará.