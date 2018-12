Tejemeneje del 26 de diciembre de 2018

La Defensoría del Pueblo terminará el año con un récord vergonzoso. La entidad fue creada para defender los derechos humanos y su silencio pasmoso se ha convertido en cómplice de abusos. La fuerza de la Defensoría es su voz y el personaje que ocupa el cargo sigue siendo sordo y mudo. Y parece que no le importa.







Tremendo escándalo en la Vía Israel

Residentes de San Francisco cuestionaron la instalación de una tarima musical durante la Nochebuena en los terrenos del antiguo IJA en la Vía Israel. Se criticó el escándalo que este evento privado provocó a lo largo de la madrugada. ¿Quién autorizó esto?







De nuevo la agarran en un retén

La conductora que hace unos meses se quitó parte de la ropa en vía pública y que días atrás se dio a la fuga en un retén policial, fue retenida ayer al marcar 65 en la prueba de alcoholemia. Además el auto contaba con la placa vencida. La chica fue detenida y el auto retenido.







Algo huele a quemado

Los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas no recibieron sus ahorros y arde Troya. Puede haber una intervención del IPACOOP y del Ministerio Público porque con el dinero de la gente no se juega. Ojalá que no sea como paso con la cooperativa de empleados de la Caja del Seguro Social que fue intervenida y “finish” para todos.







Invita a acoger peregrinos

En su mensaje de Navidad, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa invitó a todos los panameños a acoger a los peregrinos que llegarán al país para participar de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará en enero de 2019.







La guerra de los independientes

Aspirantes a la presidencia por la libre postulación, llamados independientes, sacaron el "cobre". Inscribieron muertos, hablaron mal del adversario, trataron de meter goles y no han explicado cómo han pagado el proceso de inscripción de adherentes.





Los productores no se rinden

Los productores agropecuarios siguen su lucha. Hoy habrá protestas en la capital y una vigilia en el Sistema Penal Acusatorio en Herrera. El gobierno ha intentado avanzar con ellos en varios diálogos.





Carrera con desesperación

Algunos precandidatos por la libre postulación, para la presidencia de la República, están en la etapa “desesperación”, buscando firmas en medio de las compras de fin de año de los panameños. Cuando no logran su objetivo regañan al que pudo haber sido un firmante. ¿Sabrán que en estos días la gente quiere hacer sus compras y ya?







Ojo con el exceso de fuerza

Los jubilados llevaron a cabo una protesta pacífica pidiendo un aumento en sus pensiones. Los jubilados reportaron agresiones por parte de los policías. En un video se ve como unidades antidisturbios aplicaron exceso de fuerza a los manifestantes. Los jubilados exigen aumentos justos en sus pensiones.