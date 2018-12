Tejemeneje del 19 de diciembre del 2018

La reacción de Álvaro Alvarado

El periodista Álvarado Alvarado, conductor del noticiero estelar de la mañanas en Telemetro y un acérrimo crítico del gobierno, escribió lo siguiente en Twitter:

“Yo pensaba que la conferencia de prensa dle gobierno era para cumplirle todas las promesas que le han hecho a los productores agropecuarios. Debo reconocer, me .equivoqué”

Atención que debe resaltarse

Los pacientes del hospital Oncológico dicen cosas buenas. A pesar de las enfermedades que ahí se atienden, el personal administrativo, las enfermeras, auxiliares y médicos conocen las palabras: mucho amor y humanidad. Todos están atentos de cada uno de los pacientes.

La molestia de Elizabeth

La periodista de TVN-2, Elizabeth González, mostró su molestia en Twitter porque el presidente Juan Carlos Varela prefirió no responder a sus preguntas sobre las protestas de ayer en Divisa y en su lugar desginó al ministro de la presidencia, Jorge González, quien trató de salvar el día.

Los dejó con la palabra...

Los periodistas que madrugaron para cubrir un acto del Meduca en el hotel Wydham se quedaron con las preguntas en la bolsa. El ministro de Educación, Ricardo Pinzón, los vio y solo les dijo que lo que le querían preguntar lo había contestado el día anterior. ¿Para qué invitan a la prensa si los voceros autorizados evaden responder preguntas?

¿Respuesta politiquera?

El periodista Eduardo Lim Yueng dijo que si el gobierno dice que hubo infiltrados y los han identificado a todos y no los denuncian y no dan nombres de políticos con pruebas, “están dando una respuesta politiquera y apresurada a algo que no tienen respuesta”.

El audio de Ana Matilde

Circula un audio de la diputada Ana Matilde Gómez que no se sabe si fue un discurso, proclama o llamada telefónica que le grabaron donde pide a sus seguidores esfuerzos con las firmas porque a juicio de ella, el exdiputado Marco Ameglio le estaría pisando los talones.

Fallo del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas dijo que no hubo lesión patrimonial en el alquiler de un local para Duty Free en el aeropuerto de Tocumen, por el cual se investigaba a Frank De Lima y a otras seis personas. El fallo fue definitivo y claro.

Hay momentos y lugares

Fredy Pittí y Úrsula Kiener están molestos porque el día del desfile de navidad no los dejaron entrar a la zona para que recogieran firmas para sus precandidaturas a diputado. Dicen que a otros sí los dejaron pedir firmar. Cualquiera de las dos cosas no está bien. El panameño fue a la cinta costera a divertirse con su familia y no a un acto proselitista.

A la cabeza en San Miguelito

El joven abogado Juan Diego Vásquez Guitiérrez confirmó en Twitter, que con 3,779 firmas válidas, encabeza la lista de precandidatos, por la libre postulación, a diputados en San Miguelito (circuito 8-6).

Vásquez Gutiérrez, graduado hace poco como abogado, es de una generación de jóvenes interesados en la política.