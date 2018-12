Que siga la campaña cero carrizos

Me alegra que la campaña cero carrizos en los restaurantes siga creciendo. Al menos que usted tenga una condición médica, que no le permita tomar su vaso con las dos manos y llevarlo a la boca, no hay necesidad de usar una pajilla, puesto que hasta los bebés recién nacidos, cuando los dejan hospitalizados, les dan leche en un vasito.



Hay que tomar conciencia, cuidar los mares, los ríos, la naturaleza. Dejar de lado el plástico y optar por materiales reutilizables.



De lo contrario, nuestras generaciones no llegarán ni a los 50 años.

Lineth Rodríguez

