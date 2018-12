Tejemeneje de 12 de diciembre de 2018

Trece mil empleos en peligro

La inversión minera en las provincias de Colón y Coclé supera los 6,3 billones de dólares. Los empleos directos e indirectos superan las 13,000 personas y se benefician trabajadores, el fisco, la CSS, el comercio local y la economía de varios municipios. Un fallo judicial cambió las reglas y nadie parece dispuesto a enderezarlo.

Una investigación interna

La Autoridad del Canal (ACP) confirmó una investigación administrativa contra el Karateca y su esposa, involucrado en una trifulca callejera el fin de semana que terminó con una mujer noqueada, daños materiales, arresto preventivo y mala publicidad.

Sigue el problema en David

Los problemas por las deudas dejadas por la empresa Pentech, en David, siguen dando qué hablar. El grupo Suez, que negoció con el gobierno para terminar las obras de saneamiento, parece que no se hará responsable de lo que la otra empresa dejó de pagar a los proveedores.

Cerro Quema anuncia despidos

La minera Cerro Quema anunció el despido de 79 trabajadores al no lograr la renovación de la concesión para seguir operando la mina en la cual se han invertido decenas de millones de dólares. Por razones todavía no explicadas, la empresa inversionista no ha recibido una explicación ante los perjuicios causados y el silencio administrativo.

Como mil gatos boca arriba

La Vicepresidenta y Canciller, Isabel Saint Malo de Alvarado, tratará de explicar hoy las ventajas de haber firmado el Pacto Migratorio de la ONU. Las justificaciones llegarán tarde porque la percepción nacional es que lo que se firmó no es bueno. Tendrá que argumentar fuerte.

Presionan al gobierno y a Mayo

El patronato del Hospital del Niño emitió una declaración donde exige al gobierno y al ministerio de Salud, en manos del Dr. Miguel Mayo, que intervengan para acelerar los trámites para la construcción del nuevo nosocomio. Van al paso de la Ciudad de la Salud de la CSS.

Lo que no nos dice el Mitradel

Zulphy Santamaría no nos ha dicho por qué están surgiendo problemas laborales serios con varias empresas contratadas por el Estado para construir viviendas, alcantarillados y hospitales. Si hay protestas es porque no está bien.

Una afirmación de a puño

El Dr. Ernesto Cedeño aseguró lo siguiente, “en un país serio, la demora en la Ciudad Hospitalaria, conllevaría una sanción patrimonial y penal”. Ahora resulta que la millonaria obra no estará este año ni el otro. La responsabilidad es de la Caja del Seguro Social y de su junta directiva que parece un “porfiao” porque no reacciona para bien ni para mal.

Le responden a Fraguela

Desde la cuenta de la Secretaría de Comunicación le contestaron al vicepresidente de los abogados, Alfonso Fraguela. Le dijeron que tome tiempo para escuchar argumentación del presidente Varela y “no se deje llevar por un titular”. La SCE se reiteró contra los abogados que dijo, tienen clientes procesados en casos de corrupción y por narcotráfico. Joo...