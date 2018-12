Vuelve la polémica por compartir videos

Compartir un video sin saber si es verdadero o falso es normal en esta sociedad, que no piensa si la siguiente historia será suya o de algún familiar en problemas.



Es un tema frecuente, pues cada vez que sale un nuevo drama, siempre hay gente a favor y en contra. Eso no está mal, la discrepancia está en que no conocemos el trasfondo de la situación; nos dejamos llevar por lo que vemos, escuchamos o nos contaron, y eso no es así.



Pensemos antes de actuar, llamemos a la autoridad si es necesario y no tomemos la justicia por nuestra mano.

Lineth Rodríguez

