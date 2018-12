En la distracción está el error

El tema de los jamones, los memes de los tamales con pasitas y demás bromas de redes sociales nos mantienen tan ocupados, que olvidamos los problemas de agua, comida, calles en mal estado, politiquería, tala de bosques, etc.



Muchos no se dan cuenta que la situación podría empeorar en el futuro, cuando entremos de lleno en periodo electoral y no exista más nada en orden del día.

No podemos bajar la guardia. Hay que insistir, sin dejarse llevar por los regalitos para la cena de Nochebuena. Todo eso acabará y usted será el perjudicado.

Lineth Rodríguez

