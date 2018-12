Vida personal en las redes: Alta o baja autoestima

¿Realmente es tu personalidad la que reflejas en tus publicaciones? Con las redes sociales, está de moda compartir todo lo que nos pasa.

Si salimos, si comemos, si tenemos una relación o si ya no. Sergio Roncallo, filósofo y magíster en comunicación dice: “estamos en un ‘espejismo ontológico’, es decir la gente cree que si no está en redes sociales no existe.

Facebook, Twitter, Instagram son excelentes herramientas de comunicación, pero cuando el límite entre lo público y lo privado es extrapolado, puede afectarnos.

Daniel Araúz m.

Twitter/Instagram

@darauz95