Tejemeneje del 23 de noviembre de 2018

Chisme desde Barú

Desde Barú, Chiriquí, mandan a decir que demandaron a la juez de paz que ordenó desalojar a los productores que no querían salir de las tierras en disputa en Puerto. Alegan que no es abogada titulada y que solo tiene cursos en justicia de paz.

La investigación determinará qué es cierto y es falso y si otro escribía las decisiones o fallos.

No pueden tapar la coladera

Las fugas de peligrosos prisioneros, a pesar de la vigilancia de custodios civiles y policías, no se detienen. La corrupción en los penales se termina con sanciones severas y condenas ejemplares. Para que un preso salga de la celda, son varios los cómplices.

Lo que dice Camacho

Según Luis Eduardo Camacho, al menos dos miembros de la Junta Nacional de Escrutinio que tomó posesión ayer, son “enemigos de Cambio Democrático”. Si hay dudas de la imparcialidad, el Tribunal Electoral debe revisar y corregir, porque lo que se dice queda grabado y registrado.

Reclaman diputación

Los CDS, con un fallo de la Corte en la mano, están reclamando la curul que tiene Tino Ábrego para Rogelio Baruco. El caso está en manos del Tribunal Electoral que debe pronunciarse en los próximos días. Es la segunda vez, en menos de diez años, que se produce un fallo relacionado con la justicia electoral. ¿Ocurrirá en nuevos casos?

Le allanaron la casa el miércoles

Por un post en Facebook, usando un logo de la Procuraduría, Kevin Moncada (el polémico abogado) fue allanado y es investigado como el peor criminal. Ya multaron a un dirigente en Los Santos y también multaron a un influenciador por sus comentarios ácidos en las redes sociales.

Pecho a tierra

El que se escondió como el avestruz fue el diputado Adolfo Valderrama. Después que ganó, sin competencia, la nominación para la alcaldía de Panamá, por el oficialismo, el influyente diputado del gobierno no aparece, no declara, no polemiza y tiene pocas actuaciones públicas.

Muchacha para estar intensa

Cuando a Raisa Banfield le hablan de las inundaciones de Vía Argentina, descalifica a todo el que se atreva a criticar las obras. Sin embargo, ahora ataca, todos los días, la ampliación de la vía hasta el distrito de Arraiján.

Otro impuesto más

Han llevado a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para imponer un impuesto a los neumáticos. Según los importadores, cada llanta podría aumentar su precio, entre 15 y 30 balboas. ¿Cómo se pueden justifcar esos pretendidos tributos si lo que debemos hacer es dinamizar la economía, las ventas y los buenos empleos?

Que hable el director

Circuló en las redes sociales un documento, atribuido al Seguro Social, donde se afirma que hay una propuesta para que se considere, en algún momento, el incremento de la edad de jubilación y cuotas. En la tierra del rumor, el silencio gana su lugar. Cuando tienen el agua al cuello es que aclaran.