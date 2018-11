Tejemeneje del 22 de noviembre de 2018

No baja la guardia

Quien no baja la guardia es el expresidente Ricardo Martinelli.

A pesar que está detenido desde hace varios meses y que sus hijos fueron detenidos por la migración de Estados Unidos, el exmandatario mantuvo su discurso contra el proceso, en el cual aseguró que probará su inocencia Martinelli insiste que seguirá dando pelea.

Desde Avenida Bolívar en Colón

Los comerciantes de Avenida Bolívar, en Colón, pegaron el grito al cielo. No saben qué hacer con los hurtos y robos. Demandan un plan de seguridad que ponga a buen recaudo a los amigos de lo ajeno. Faltan rondas, vigilancia extrema y operativos todos los días.

No ha pegado una

Gary Stempel es un técnico del fútbol nacional con muchos lauros, pero su permanencia, al frente de la selección nacional, no parece que será duradera. Los malos resultados no lo están ayudando y los seguidores de la roja se están impacientando por los números que están en rojo.

La opinión de Xavier

El médico pediatra infectólogo, Xavier Saéz Llorens dijo en Twitter: “La elección de Sandalio (F. Castadeña) al frente de la AMOACSS refleja el bajo IQ de los médicos que asisten a las votaciones... Un gremialista en la JD (D. Moreno) y ahora con otro en esta otrora importante asociación. La CSS se dirige a un irreversible despeñadero.

El reemplazo de Jerónimo Mejía

Desde Palacio se escucha que el reemplazo del magistrado Jerónimo Mejía será decidido cuando se defina la fecha del juicio en el caso por las escuchas teléfonicas contra el expresidente Ricardo Martinelli. Eso podría ser el otro año, tal vez en los meses de enero o de febrero.

Reto para la policía

Para el Director de la Policía Nacional y su directorio es lograr que las operaciones que realicen terminen acorralando a las pandillas, sus líderes y a los criminales que están cometiendo robos y hurtos a mano armada durante estos meses, en varias provincias del país.

Está liderando con las firmas

El abogado, analista político y también columnista, Raúl Fernández, está liderando la recolección de firmas como precandidato por la libre postulación, para diputado, en el circuito 8-8, según el TE.

UNI no subió la loma

El partido UNI, que lidera Iván Blasser, no llegó a la meta con el número de inscritos y tendrá que esperar a que pasen los comicios de 2019, para intentar legalizar la agrupación política. Muchos precandidatos por la libre postulación, con menos gente y recursos han llegado más lejos que las pretensiones políticas del empresario y periodista.

¿Dónde está el director?

La venta de chances y billetes oficiales de la Lotería Nacional, con un precio por encima del real, casados, amarrados y con one two aumenta. No sólo ocurre en las provincias, en particular en Chiriquí y Bocas del Toro, sino también en la ciudad capital. ¿Y el director general dónde está que no toma cartas?