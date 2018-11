Tejemeneje del 21 de noviembre de 2018

El arroz de Guyana

Circularon fotos de sacos de arroz que venden en las ferias libres que dicen “arroz de Guyana” y tanto el Mida como el Ima demoraron cuatro días para hacer una aclaración.

Dicen que están comprando arroz nacional, pero no han podido justificar la millonaria y consecutiva adquisición de arroz cosechado en Guyana.

La comida en la calle

En importantes zonas de la capital, de día y de noche,se vende comida preparada sin ningún tipo de prevención o condiciones higénicas. ¿Dónde están las direcciones locales de salud? Tener medidas de control para las fiestas no es suficiente. Debe ser todos los días.

Abandonará filas panameñistas

El diputado oficialista Florentino “Tino” Ábrego dijo a sus allegados que está meditando seriamente abandonar las filas del partido Panameñista. Ábrego es diputado por David, agricultor y una de las figuras veteranas del panameñismo en la provincia de Chiriquí. ¿Se atreverá Tino?

Una investigación pendiente

¿Alguien sabe cómo se fijan los sueldos en la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo gastan el presupuesto? ¿Si reciben fondos del extranjero? ¿Por qué si hay denuncias de tratos que violan los derechos humanos en la propia institución, se dan vueltas y vueltas para tomar una decisión sobre el futuro de esta entidad y su actual dirección?

La pregunta de los mil permisos

La ministra del Trabajo y el Director de la Autoridad de Migración y también el director de la CSS nos deben decir ¿cuántos operativos han realizado para detener indocumentados trabajando, que están recibiendo subsalarios y no pagan el Seguro Social, ni impuestos nacionales.

No hay dinero en municipio

El municipio de Colón está técnicamente en quiebra. Ayer no habían pagado los salarios de los funcionarios. La responsabilidad es de Federico, porque él es quien está al frente. Dicen que se les cayeron los ingresos hasta en un 40%. Pero nada de tener un plan de ajuste y ahorros internos.

Se despoja de la inmunidad

El diputado panameñista, Carlos Santana anunció ayer que se despojaba de la inmunidad porque no tiene nada que esconder en el caso de las compensaciones de los Diablos Rojos. Santana pidió investigar.

Instituciones paralizadas

En las instituciones donde falta que la Asamblea Nacional ratifique a sus funcionarios directores, gran parte de las decisiones están paralizadas. Los encargados tienen limitaciones que establece la ley. Inclusive, los “ai” prefieren no hablar, no explicar y no aparecer en público para evitar que eso influya en el ánimo de la Asamblea.

Tala es tala ministro

Para Emilio, el ministro de Ambiente, todo se justifica. Ahora resulta que nada es tala, sobretodo si se trata de obras gubernamentales.

El Miambiente fue creado para que las obras públicas y privadas sean sometidas a lo que dice la ley, sin darle a unos o a otros privilegios con la interpretación de las normas.