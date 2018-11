Desinformación con las monedas

Luego que se anunciara que los billetes de denominación de un dólar no serían entregados por el Banco Nacional, de manera temporal, y que éste en su lugar circularía monedas de un balboa, las molestias y preocupaciones no se hicieron esperar. Ya se hablaba que los usuarios del Metro no podrían realizar recargas.



Antes de causar esta preocupación se debió dejar claro que el resto de los bancos, comercios y otras entidades, sí seguirían facilitando el billete, por lo que no habrá ningún problema, en ese caso. La información fue mal manejada.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CallesYessika

Instagram: yessika_calles