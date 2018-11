Un buen esfuerzo que necesita mejorar más

La selección femenina de fútbol de Panamá le faltó madurez. En el premundial en EE.UU. demostró tener las ganas más que la técnica para estar en un Mundial. Es por eso, que no pudo clasificarse a esta cita, teniendo dos oportunidades de oro, y luego una tercera y última, con el repechaje ante Argentina.

Las suramericanas nos bajaron de la nube y demostraron que a la ‘sele’ “le “falta calle”. Si, si, dirán que no hay una liga fuerte para estas chicas, no hay infraestructura, no hay nada, pero se demostró que “sin nada” se compite algo. Por lo menos.

ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr