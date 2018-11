La educación sexual, se la dejaron a Internet

Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas reveló que América Latina supera la tasa mundial de embarazo adolescente.



Nuestro país no escapa a esta realidad y mientras continúa la polémica entre si se debe o no dar educación sexual en las escuelas, los adolescentes consultan sitios digitales para “aclarar” todas sus dudas. El problema es que, algunos, no tienen a un adulto que los oriente y se dejan llevar por lo que encuentran en la web.