Tejemeneje del 6 de noviembre de 2018

El expresidente Ricardo Martinelli fue sancionado (castigado) con la prohibición de visitas por treinta días, excepto sus abogados. Dice Luis Eduardo Camacho que fue a visitarlo el domingo, el día 31, y tampoco se lo permitieron. Parece que a alguien o varios se les está pasando la mano. Por ahí vienen varias denuncias.



Quejas justificadas

Clientes de Appetito 24 se están quejando por cobros adicionales que reciben cuando usan la aplicación y deciden pagar en efectivo. Reciben una factura en su dispositivo móvil y cuando llega la moto tienen otra factura con un cargo arriba de los tres dólares. Umm...





Sí pero no y sí

Raisa Banfield, la vicealcadesa, dijo la semana pasada muy oronda que estaba lloviendo y que la vía Argentina ya no se inundaba. Luego reconoció que se equivocó, pero lo justificó. Hay que preguntarle a residentes, trabajadores y comerciantes si críticas son ataques políticos.





Las pólizas hacia las nubes

Las pólizas de autos, residencias y de salud y hospitalización están aumentando hasta en un 300%. La superintendencia de seguros no habla y la Acodeco no reacciona. Los consumidores tienen derecho a ser informados con tiempo. El “tablazo” se los dan cuando están a punto de renovar el contrato y no tienen muchas alternativas.



Una corrupción inaceptable

La camisa le está quedando muy grande al Ministerio de Gobierno y al Sistema Penitenciario. La balacera que ocurrió en la cárcel Nueva Esperanza confirma que la corrupción es un mal que no hay podido controlar. Para que entren las armas, deben pasar por donde están los policías y custodios.





Nacionalista a carta cabal

Ramiro Vásquez Chambonet estuvo de cumpleaños ayer. En medio de las celebraciones patrióticas en la provincia de Colón, el dirigente político nacionalista recibió felicitaciones de amigos y adversarios políticos que reconocieron su papel en la historia reciente de Panamá.





La confesión de Jorge González

El ministro de la presidencia, exvice del Miviot y Secretario de Metas, Jorge González, aceptó que recomendó a la hermana para un puesto de abogada en la CSS por $3,500.00 porque, dijo, el puesto estaba vacante. ¿Guat?





El comentario de Luis

Según Luis Ladeut, en los noventa uno de los líderes de Modesco, en las recientes elecciones panameñista hubo un río de dinero para los candidatos a representantes de corregimiento por parte de uno de los precandidatos a la presidencia de la república. Ladeut está identificado con José Isabel Blandón. ¿De cuál de los otros 9 está hablando?





Marchó con la banda

El diputado chiricano, por el Molirena, Miguel Fanovich, no perdió el tiempo el 3 de noviembre en David. Aprovechó el desfile para colarse con la banda independiente que tiene varios años patrocinando.

Fanovich quiere ser candidato a alcalde por varios partidos, incluyendo los de gobierno.