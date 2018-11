Tejemeneje del 2 de noviembre de 2018

Dos ministros de los nombrados hace 4 años, sobreviven en sus cargos: la vicepresidenta Isabel Saint Malo (Canciller) y Roberto Roy (Canal). En la web de www.presidencia.gob.pa, aparecen como ministros, con sus fotos, Marcela Paredes, Luis Carles, Alexis Bethancourt, Alcibíades Vásquez y Salvador Sánchez que va para la OEA.El costo de las pólizas de salud y hospitalización aumentaron, para muchos hasta en un 300%. Lo mismo está ocurriendo con las asignadas a los autos y otros bienes. Los reguladores explican muy poco y no existe una entidad que examine las subidas de precios.La antigua casa Wilcox de Colón sigue siendo fuente de conflicto. La SPIA y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos exigieron al gobierno que medite muy bien lo que hará con el bien público. Ambos quieren que se restaure, tal como era antes de quedar destruido.Un grupo de abogados y periodistas quieren presentar en enero, un anteproyecto de ley de prensa. Para que tenga respaldo, tienen que consultar al mayor número de periodistas y a sus organizaciones. Restringir el ejercicio, crear comités de control, establecer multas y tribunales contra los periodistas o los medios son de otro tiempo.Si a Panky Soto le llueve, su colega Jorge Iván Arrocha enfrenta una tormenta. El abogado y veterano panameñista, Ricardo Lezcano, se fue a Telemetro y sacó una metralla de denuncias contra el actual diputado. Su molestia es porque la junta directiva nacional no le está parando bolas a la denuncia.Diego Lombana quiere ser diputado, pero esta vez no será por Cambio Democrático (CD). Está en la lista del partido Alianza de José Muñoz Molina. La estrategia de José Muñoz es tener un 100% de los cargos nominados y postulados aunque no sean de su propio partido.Miguel Moreno, hombre del arte y las letras, anunció un recital para las madres, este 3,4 y 5 de diciembre próximo.El espectáculo artístico se realizará en el Museo del Canal, en el Casco Antiguo, San Felipe.Alguien, que no soy yo, muy allegado al Ministerio Público y a una fiscalía anticorrupción me dijo que están esperando una denuncia contra varios funcionarios del municipio de Colón. Hay rumores y run runes con los proveedores, los pagos, la demora y rapidez con que se producen para unos y para otros. Es una guerra avisada...Después de ser el poderoso ministro de Seguridad, el Comisionado Alexis Bethancourt, va de subalterno de su viceministro y del jefe de la Policía. Le dieron la coordinación de las nuevas fuerzas de la policía contra el narcotráfico para que espere, ahí, su jubilación. Ovidio y su lío con la armas lo afectaron.