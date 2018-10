La empatía se hace notar

Promover las tragedias de forma explícita en las redes sociales o compartirlas por WhatsApp ya no les parece gracioso a muchos panameños.

Durante el último infortunio de ayer, fueron muchas las personas que comentaron sobre la falta de empatía y la necesidad enferma de otros de mostrar un muerto de esa forma.

Sabemos que el morbo siempre va a existir, pero cualquier plataforma de comunicación no debe usarse para promoverlo. Me alegra que se establezcan códigos en los grupos y que repudien a gente que no pude vivir sin llamar la atención.

