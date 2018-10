Tejemeneje del 29 de octubre de 2018

El Movimiento Populares con Cortizo realizará hoy un pronunciamiento, a las 4:30 p.m., en el Hotel Sheraton. Pedirán al congreso extraordinario del PP, el partido de la estrella verde, que aprueben una alianza con el PRD y que postulen para la presidencia de la república a Laurentino Cortizo, para las elecciones del próximo año.



El debate del treinta

Cuatro aspirantes, como precandidatos, a la presidencia por la libre postulación: Miguel Antonio Bernal, Francisco Carreira Pitti, Ricardo Lombana y Marco Ameglio se enfrentarán en un debate, desde las 6:00 p.m., en la USMA. Será mañana y tres, parece que declinaron.



Algo no está bien

El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, tiene que ponerse las pilas. Los delincuentes están desafiando los operativos, las fuerzas especiales y las estrategias y ahora disparando a matar de día y de noche a civiles y a los agentes de la ley. El país reclama una mano dura.





Por siete firmas

José Alberto Álvarez (Toto) dijo que por siete firmas, el Tribunal Electoral (TE) invalidó todo el reconocimiento legal del partido PAIS. Anunciaron que apelarán la decisión porque creen que la impugnación fue un pase de factura del fiscal electoral (FE), Eduardo Peñaloza.





¿Se pierde control en Altos del Lago?

Si el Miviot, el Banco Hipotecario y la Policía no establecen reglas firmes y estrictas en el proyecto de viviendas de Altos del Lago, las pandillas terminarán controlando bloques de edificios, tal como ocurre en los multifamiliares de otras provincias. La gente decente necesita autoridad.

Un asunto que sube de tono

La recolección de la basura en Colón cambia de color. Una empresa tiene una concesión y debe cumplir con la ley y dos, que aparecieron ahora, sin concesiones y parece que con “buenas palancas”, también lo hacen. El alcalde, que es del partido en el poder se quejó y denunció irregularidad, pero no le paran bola. La pelota es de Eladio Guardia.



APEDE a un gran panameño

La APEDE entregará la medalla Vicente Pascual Barquero a Luis H. Moreno Jr. Es un reconocimiento merecido para un gran patriota panameño, ciudadano ejemplar y profesional con logros y grandes méritos.



Convocaron a protesta

Para este miércoles, 31 de octubre, se convocó a una protesta contra la deforestación en la cuenca del Canal. Los organizadores han pedido que sea pacífica y se use como símbolo de desacuerdo las luces intermitentes de los vehículos. Advierten que sin Canal, Panamá se afectará. La movilización será entre las 5:00 a.m. y las 9:00 a.m.



La oferta de José Muñoz

El presidente del partido Alianza y diputado, José Muñoz Molina, hizo una oferta abierta. en un anuncio publicitario de su comisión nacional de elecciones. Invitó a todos los ciudadanos panameños que quieran participar como candidatos a que se postulen, con ellos, aunque no estén inscritos.