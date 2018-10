Tejemeneje del 26 de octubre de 2018

Dicen que a Víctor, el de David, le robaron como 64 mil dólares de su carro y que eran para gastos de las primarias panameñistas. Chirinet fue el primero que dio el pitazo. Luego se dijo que iba a una reunión en el hotel David y dejó el “botín” en el carro. Si el cuento es verdad, hay que ser bien p... para abandonar tanto dinero a la vista de muchos.

No hablan porque no saben

Increíble, pero cierto. Decenas de candidatos y aspirantes a cargos de elección popular dicen que no hablan sobre sus propuestas porque el Código Electoral vigente no lo permite. Sin embargo el Tribunal Electoral dice que mientras no pidan el voto ni haya banderas, sí.





El abanderado en Colón

El dirigente social y ahora comentarista radial, Luis Ladeut, será el abandero oficial en los desfiles oficiales del 5 de noviembre en Colón. El Consejo Municipal no tiene abanderado porque han dicho que, en mayoría, no irán a los desfiles por el centro de la ciudad.





¿Propuestas tipo Bolsonaro?

Ricardo Lombana delineó esta semana lo que dijo será su plan de trabajo si logra la postulación y la presidencia en el 2019. Quiere eliminar todos los subsidios a la pobreza, tener una administración de austeridad y reformar la Constitución, tal como han prometido otros.



Segundo viaje a China Popular

El presidente Juan Carlos Varela está enviando un mensaje de lo sólida que ha construido la relación China. Del 5 al 9 de noviembre, viajará a Shanghái, China. Después de la visita de Mike Pompeo y antes de la gira oficial que hará el presidente de China, Xi Jinping al país.



Ajustes en el gobierno

Dicen las malas y las buenas lenguas palaciegas que habrá ajustes en el gobierno, para los últimos siete meses y eso incluirá comunicaciones, vocerías y metas en los ministerios y entidades autónomas. Los asesores “made in Usa” tienen un paquete de recomendaciones para aplicar durante el periodo cercano y en la propia campaña electoral.



No le va muy bien que digamos

Dicen las malas lenguas que a Raisa no le va muy bien con la recolección de las firmas para una candidatura independiente para alcalde. Los que más raya le están dando son los propios panameñistas de la capital.



Cambiaron el parte policial

Están cambiando los partes policiales. El fotógrafo Onassis González fue colisionado hace un mes y cuando fue al juicio, aparecía como culpable y el parte era otro y firmado por policías distintos. Se salvó y ganó el juicio porque tenía un video de la colisión y había tomado fotos al parte. El juez ordenó investigar a los agentes de la PN y la ATTT.



Le pisa los talones

Ana Matilde Gómez le está pisando los talones a Dimitri Flores en la lucha por una de las tres postulaciones para la candidatura presidencial por la libre. La diferencia entre ambos es de menos de dos mil votos y la diputada Gómez sigue buscando firmas en las diez provincias. Lombana pelea la tercera casilla.