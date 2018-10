¡Basta de las goleadas en contra!

No importa que tan lejos viajemos. Nuestro fútbol no puede ir a otro país a pasar vergüenzas. Los seleccionados deben saber que no representan su fútbol individual sino a todo un pueblo.

La goleada sufrida en Japón, sufrida por la mayor masculina ante ese equipo nacional en un amistoso, y las subsiguientes palizas a manos de EE.UU. y Canadá que fue víctima la femenina mayor en el Premundial de Concacaf, nos da un panorama que los equipos canaleros son débiles en defensa, y ni hablemos de la cuota de delanteros.

Otra cosa que cambiar.

ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr