Tejemeneje de 15 de octubre de 2018

Le piden al director encargado de la Caja del Seguro Social (CSS), Julio García Valarini, que investigue si el capricho o la ley se está usando para tomar decisiones en lo que falta en la ciudad de la salud: mudanza, contrataciones y vistos buenos. Hay denuncias que las están acumulando porque. otros, actúan a sus espaldas.El abogado Francisco Zappi le está preguntando a Angélica, la de la ANTAI, ¿qué ha pasado con la investigación a los funcionarios que viajaron a España, pagados por una empresa que concursa en licitaciones del Seguro Social? No hacer nada es impunidad.José Muñoz Molina postulará a unos 30 miembros de Cambio Democrático que no participaron en las primarias de su partido, todos indentificados como “martinelistas” y aliados a José Raúl Mulino. Hay cargos para alcalde, diputados y representantes de corregimiento.Al abogado Roberto Aparicio fue colisionado el viernes en la noche, por un taxi, que se pasó una luz roja. Al abogado le pusieron, dos agentes distintos, cuatro veces el guarómetro y venía de dar clases en la UDI y no bebe. Al taxista, sin placa o seguro lo trataron como si fuera amigo de los policías. Al abogado no le quisieron mostrar el parte policial.Eric de Icaza está de fiesta. El programa radial Vive la salsa cumple 37 años de transmisiones ininterrumpidas. Los últimos doce años su casa ha sido al estación Sol (88.9FM). El sábado tuvo un especial y el 20 de octubre habrá otro, desde las siete de la noche. Muchos éxitos para Vive la salsa.El Molirena de “Pancho” Alemán, es el partido más codiciado para las alianzas. En Chiriquí se fraguan varios acuerdos para alcaldes y diputados, en David y Puerto Armuelles; también en Panamá y Colón, con el oficialista partido Panameñista y los disidentes de Cambio Democrático (CD).¿O este señor está politiqueando, “vaqueando” a un precandidato presidencial o contando los meses, pero el director de la Lotería ni suena ni truena. En Chiriquí cobran por encima del precio oficial y los casados, ahí.En la Asamblea se discute una ley para darle “estabilidad” a los abogados que trabajan en el gobierno, como si fueran funcionarios de una categtoría superior. Si son funcionarios públicos, ¿por qué una ley especial para ellos? En un año electoral, ese tipo de legislación genera mucha suspicacia y parece una espada para el nuevo gobierno.El desastre que hay en David, Chiriquí, con la empresa que construía el alcantarillado es culpa del IDAAN y de aquellos que le dieron el visto bueno a ese grupo o consorcio. Los trabajadores no cobran hace un mes, David llena de zanjas y las obras están paralizadas. Ahora no se sabe cuándo cobrarán los trabajadores.