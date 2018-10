No hacer leña del árbol caído, ¿así es, no?

Siento que no se puede ser tan duro con la selección mayor de fútbol de Panamá. Después del Mundial de Rusia, ese equipo se desarticuló (y no es que antes era mejor al actual), empezando por su técnico Hernán Darío Gómez, que pese a todas las críticas, ya tenía experiencia como mundialista. Ahora, tras dos amistoso con Venezuela y la semana pasada, con Japón, hemos caído 2-0 y 3-0, respectivamente. No nos ha ido bien. Pero ¿quién o quiénes son los responsables? No sé. Podría señalar a muchos, sin embargo, es hora de solucionar, no de atacar.ROBERTO ROBINSONTwitter: @robsonmet7Instagram: robbinson.rr