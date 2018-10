Usan la radio para decir tonterías

Si ya es exagerado escuchar a djs colocando música que no tiene “ni son ni ton” y pidiendo que suban las manos, aunque no pueden ver a los demás, quedé en privada cuando gente, que se dice versada en la historia, hablaba de Vasco Núñez de Balboa y no sabía de dónde era.Así como leen. Llevaban la historia que Balboa tuvo un romance con la hija de Pedrarias Dávila (su esposa en realidad), un caos; con llamadas de personas que pedía sacaran al sanguinario de nuestra moneda. ¿Si así están los adultos en radio, qué esperan de la escuela?Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK