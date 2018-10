Tejemeneje de 11 de octubre de 2018

El gobierno, la Asamblea, la ASEP e inclusive los grupos de consumidores tienen que empujar cambios en la ley para ser más estrictos con las empresas que suministran el servicio eléctrico. Los apagones y fluctuaciones no pueden ser una constante en las áreas concesionadas por el Estado. Eso no es calidad en el servicio.Los médicos, enfermeras y personal administrativo del hospital de especialidades pediátricas de la Caja del Seguro Social (CSS) están trabajando con el estrés en sus cabezas. Les aseguraron que cerrarán el nosocomio y como nadie lo niega, hay un pánico generalizado.El Grupo Melo realizará, este viernes, un homenaje a diez panameños distinguidos. El escritor y profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, columnista, colaborador pemanente del diario Metro Libre y también luchador nacionalista está entre los homenajeados de ese día.Hoy, a las 10:30 a.m. se realizará una misa, por el alma y la memoria del abogado y dirigente político, Jesús Lisímaco Rosas Ábrego (Maco Rosas), quien falleció el fin de semana. Rosas fue por una década, presidente del partido Molirena. El acto religioso se realizará en el Santuario Nacional del Corazón de María, en la capital.El alcalde capitalino, José Isabel Blandón, ya comienza a poner distancia del gobierno en su discurso. Ha dicho que si es electo en la primaria y llega al Palacio de Las Garzas, lo hará diferente y que algunos importantes planes y programas emblemáticos del gobierno no han sido bien adelantados.A Richard Morales y a Saúl Méndez los une el FAD. Sin embargo, cada uno anda por su lado. Los polítologos dicen que uno es una facción de la izquierda liberal y otro de la izquierda dogmática, más vinculada a los fundadores de este movimiento hace treinta o cuarenta años.El precandidato presidencial panameñista, Mario Etchelecu está muy convencido que en la contienda por la candidatura presidencial, no tiene el apoyo de los poderososos diputados Popi Varela y Beby Valderrama.Paco Carreira no sube la loma con las firmas. Sigue empeñado en la búsqueda de una de las tres postulaciones independientes o por la libre postulación para la presidencia, pero otros cinco precandidatos, entre ellos Dimitri, Ana, Ricardo, Miguel Antonio, Gerardo y Marco le llevan una ventaja de miles de firmas. Tiene un camino muy difícil.La cacica Gnäbe Buglé, Silvia Carrera, dijo que no es política, pero participó esta semana en un acto proselista del alcalde capitalino, José Blandón, en Santiago. Su aparición le ha valido nuevas críticas porque la dirigencia indígena cree que ella debería mantenerse al margen de la actual contienda política y electoral.